صور.. فض فرح شعبي بغرب المنصورة ومصادرة معدات الصوت

فضت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب سعد بغدادي، مساء أمس، فرحا شعبيا بمنطقة شارع الجلاء تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

تحركت رئاسة الحي، فور ورود شكوى من وجود تجمع لإقامة فرح، فتوجهت حملة برئاسة محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس الحى، والفريق المعاون المشكل من أحمد نشأت مسؤول الاشغالات بالفترة الليلية، ونادر محمد متابعة المحافظة، فضت الحملة التجمع، وصادرات عدد من معدات الصوت وحررت محضرا ضد المخالفين.

وأهاب المحاسب سعد بغدادي، رئيس الحي، في بيان له، بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وأي مخالفة سيتم التصدي لها بمنتهى الحزم حرصا على سلامة المواطنين، مؤكدا على أن مخالفة التعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان تزيد من خطر انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن تجمعات الأفراح تعد مكانا خصبا لانتشار الفيروس.