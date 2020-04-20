هاني الناظر: "اللي ياكل فسيخ ويحس بقيء أو إسهال يروح المستشفى"

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن الحكومة نجحت في إدارة الأزمة بدليل مشهد شم النسيم، دون إصدار قرار بالحظر الكامل للتجوال.

وأضاف خلال مداخلة حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، عبر "سكايب": "المصريون أثبتوا انهم عند حسن الظن، التزام كبير وناس عند المسؤولية واليوم عدى على خير".

ونصح الناظر، المصريين بعدم بتناول الفسيخ، موضحا: "إذا تناول أي شخص وأحس بحساسية على الصدر ياخد قرص طويل المفعول لمدة 4 أيام، وإذا شعر بأعراض القيء والإسهال يجب أن يذهب إلى المستشفى".