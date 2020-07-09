محافظ بورسعيد: سوق بورفؤاد الجديد استكمالا للأسواق الحضارية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، سوق مدينة بورفؤاد المطور، والذي تم الانتهاء منه تمهيدا لافتتاحه، حيث شهد اللواء عادل الغضبان الوحدات الداخلية للسوق، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى لاستكمال أسواق المحافظة الحضارية.

يضم سوق بورفؤاد المتكامل أماكن مخصصة لبيع الخضروات والفاكهة وكذلك الأسماك، كما يتواجد بالسوق هايبر ماركت لبيع المنتجات المتنوعة.

تشهد محافظة بورسعيد طفرة في الأسواق تتمثل في سوق الأسماك الذي يضاهي الأسواق العالمية وسوق الخضراوات الذي يتم إنشائه لإنهاء الأسواق العشوائية بمدينة بورسعيد وسوق بورفؤاد.