‏نائب يشيد بتخصيص 25% من أموال تصالح مخالفات البناء للإسكان الاجتماعي

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة ظاهرة مخالفات الإسكان والمناطق العشوائية التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات نظرا للزيادة السكانية.

وأعلن عامر في بيان عنه اليوم، تأييده لتخصيص الحكومة 25% من أموال قيمة التصالح في مخالفات البناء لصالح الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أنّ ذلك سوف يكون له آثاره الإيجابية في دعم جهود الدولة وتنفيذ التكليفات الرئاسية لإقامة وحدات سكنية لصالح الشباب ومحدودي الدخل، مشيدا بتخصيص 39% من أموال التصالح لمشروعات البنية التحتية، خاصة المناطق التي تحتاج إلى ذلك,

وكان مجلس الوزراء وافق على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استعادة حقوق الدولة، من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.