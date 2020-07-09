"النقض" تؤيد إعدام قاتل رئيسة بنك أبو ظبي الإسلامي

أيدت محكمة النقض حكم إعدام المتهم بقتل نيفين لطفي رئيس بنك أبو ظبي الإسلامي سابقا، ورفضت طعن المحكوم عليه كرم صابر وبذلك يكون الحكم نهائيا باتا.

وكان المتهم قدم طعنا على الحكم الصادر في حقه، أمام محكمة النقض لكن الأخيرة رفضت طعنه بجلسة اليوم الخميس.

يذكر أن محكمة الجنايات، قضت بإعدام المتهم بموجب الاتهامات المنسوبة له بقتل المجني عليها.

وتضمنت أوراق وتحقيقات القضية، أن المتهم تسلل إلى منزل المجني عليها ولما شعرت بوجوده خنقها وطعنها عدة مرات في أنحاء متفرقة من جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم سرق متعلقاتها وسيارتها من المنزل وتركها بالقرب منه بعد اصطدامه بجانب الطريق أثناء قيادتها، قبل أن يلقى القبض عليه ويحال إلى محكمة الجنايات التي قضت بإعدامه.