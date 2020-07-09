خطوات وشروط التقدم لمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للإلتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدنية الضبعة بمطروح، للعام الدراسى 2021/2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك إلكترونيًا بداية من يوم الخميس الموافق اليوم الموافق 9 يوليو الجاري وحتى يوم الأحد الموافق 19 يوليو الجاري، على أن يتم رفض الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ، عل أن يتم عقد اختبارات القبول يومي الإحد والإثنين الموافق 26 و 27 من شهر يوليو.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات، الفئات المسموح لها بالتقدم لاختبارات القبول وإجراءات التقدم للاختبارات والشروط المطلوبة، وفق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

الفئات المسموح لها بالتقدم للاختبارات

بالنسبة لطلاب جميع محافظات مصر: يجب أن يكون الطالب ناجح في إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس العام.

بالنسبة لطلاب محافظة مطروح: أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي "الإعدادية".

شروط التقدم للاختبارات

- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يزيد السن في 1 أكتوبر المقبل عن 18 عام.

- الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي دور أول لعام 2020 بمجموع لا يقل عن 262 درجة لجميع محافظات الجمهورية.

- ألا تقل درجات الرياضة واللغة الغنجليزية والعلوم عن 95%.

خطوات التقدم للاختبارات

- يتم التقدم من خلال تسجيل الاستمارة إلكترونيا من هنـــا.

- يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم إلكترونيا ، ثم طباعة استمارة التقدم مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها، واعتمادها بختام الشعار مع المستندات الآتية:

1- لصق عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.

2- صورة من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

3- صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطالب.

4- إيصال مقابل أداء خدمة بقيمة مالية 100 جنيهًا، للتقدم لآداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدم لتكنولوجيا الطاقة النووية، على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري.

- ثم تقوم المديريات التعليمية "التعليم الفني" باستلام مستندات التقديم بعد اعتمادها من الإدارات