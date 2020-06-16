بعد تخصيصه استراحات للمراقبين.. أول صور لفندق مدرسة الطاقة النووية

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن جميع استراحات منتدبي امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في مطروح أنهينا تجهيزها للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان على مستوى الإدارات التعليمية.

وأكد "النيلى"، اليوم، أن اللواء خالد شعيب والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى وافقا على استضافة زملائنا المعلمين المشاركين فى إمتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بأحد فندقى مدرسة الضبعة النووية بمدينة الضبعة وهو مجهز على أعلى مستوى إحتراما وتقديرا لدور المعلم ومكانته.

وتنشر "الوطن" أول صور من داخل فندق مدرسة الطاقة النووية وتجهيزات الغرف والحمامات بعد تعقيمها وتطهيرها.