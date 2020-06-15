محافظ مطروح: بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحلية الضبعة بطاقة 40 ألف متر مكعب

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن بدء التشغيل والضخ التجريبى لمحطة تحلية مياه البحر بمركز ومدينة الضبعة شرق مطروح بطاقة 40 ألف م3 تصل إلى 80 ألف م3/ يوم حالة التشغيل بكامل قوتها.

وقال المهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس شركة مياه الشرب والشرب والصرف الصحي، في تصريحات صحفية، اليوم، إن المحطة تم تشغيلها التجريبى من خلال مشاركة كلا من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وشركه مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وإدارة المياه بالهيئة الهندسيه بالقوات المسلحة.

وأضاف أن أعمال التشغيل والضخ التجرييى على الخطوط الناقله لمحطه تحليه مياه البحر بالضبعه تعمل حاليا بطاقه 40 ألف متر مكعب يوم، قابلة للتوسع إلى 80 ألف م3/ يوم بعد الانتهاء من التغذية بالكهرباء ومد الخطوط والشبكات، وذلك لخدمه أهالى مدينه الضبعه القديمه والجديده والقرى التابعة لها والنجوع المناطق المجاورة، وحتى مدينه مرسى مطروح والتى من المقرر أن يصلها نحو 30 ألف م3/يوم من كمية المياه المنتجه، مما يساهم فى حل أى مشكلات نقص مياه خلال موسم الصيف السياحى.