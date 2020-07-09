روسيا تعلن تعافي نحو 7 آلاف عسكري من كورونا

نشرت إدارة الطب في وزارة الدفاع الروسية، تقريرا جاء فيه أن عدد المتعافين من "كوفيد – 19" في القوات المسلحة الروسية، إلى 6970 عسكريا.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين بين المدنيين الموظفين في الجيش الروسي بلغ 814 شخصا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأكد التقرير أن 1268 عسكريا من أجهزة القيادة العسكرية وأفراد التشكيلات والوحدات العسكرية، وكذلك 248 طالبا عسكريا أظهر اختبار الكشف عن فيروس كورونا لديهم نتيجة إيجابية.

ولا يزال، حسب التقرير، 713 عسكريا يعالجون من "كوفيد – 19" في 16 مركزا طبيا عسكريا ومستشفى تابعا لوزارة الدفاع.

وأعاد التقرير إلى الأذهان أن اللقاح ضد "كوفيد – 19" الذي أعده الأطباء العسكريون يخضع في الوقت الراهن للاختبار الذي يتوقع أن ينتهي بحلول شهر أغسطس المقبل، ويشارك في اختباره كذلك فريق من العسكريين يمثل وزارة الدفاع الروسية.