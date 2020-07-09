الليلة.. عرض مسرحية "أبو صامولة" أون لاين

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف"، مساء اليوم الخميس، مسرحية "أبو صامولة" عن قصة "مع سبق الإصرار" للكاتب الروسي أنطون تشيكوف، وكتابة مسرحية وإخراج محمد مرسي، ويعقّب على العرض الكاتب والناقد جرجس شكري، وذلك في تمام 11 مساءً على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع يوتيوب.

يأتي ذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك".

والعرض المسرحي "أبو صامولة "من بطولة رضا إدريس ومصطفى أبو سريع وإسلام عبدالشفيع، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، وموسيقى محمد شحاتة، كتابة مسرحية وإخراج محمد مرسي.

يُذكر أنَّ مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان سامح بسيوني بالتعاون مع فرقة المسرح القومي تحت إدارة الفنان إيهاب فهمي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف.