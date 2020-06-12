البيت الفني للمسرح ينعى مصمم السينوغرافيا حسين العزبي

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى مصمم السينوغرافيا الكبير الفنان دكتور حسين العزبي، الذي وافته المنية منذ قليل، بعد حياة حافلة بالفن والإبداع والابتكار.

وأضاف اليبت الفني للمسرح في بيان، أن الراحل صمم خلال عمله، سينوغرافيا وديكور وملابس أكثر من 75 عمل مسرحي، منها ماما أمريكا، رصاصة في القلب، تخاريف، عاشق المداحين، يمامة بيضا، يا غولة عينك حمرا، وجهة نظر، وغيرها من علامات المسرح المصري، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.