خليك في البيت.. عرض جديد لـ"الفني للمسرح" غدا على "يوتيوب" الثقافة

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك"، يقدم البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" غدًا الخميس 2 يوليو الحالي، عرض "المقام العالي" عن قصة "البيت الريفي" لأنطون تشيكوف، إعداد وإخراج إسلام إمام، وذلك في تمام 11 مساءً على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب.

ومبادرة "اضحك - فكر - اعرف" تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، تتراوح مدة المسرحية الواحدة بين 20 لـ50 دقيقة، تم تقديم حتى الآن منها 3 عروض مسرحية هم "أبو عطسة جنان، المغفلة، مشهور مش مشهور".

عرض "المقام العالي" عن قصة "البيت الريفي " لأنطون تشيكوف، بطولة عمرو عبدالعزيز، حمدي عباس، سمر علام، ديكور يحيى صبيح، إضاءة عز حلمي، العرض من إعداد وإخراج إسلام إمام.