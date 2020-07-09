الكلية الفنية العسكرية: القوات المسلحة حريصة على دعم وتشجيع الباحثين

تنظم الكلية الفنية العسكرية مؤتمرها الدولي العلمي العاشر في علوم الهندسة بتخصصاتها المختلفة في المدة من 7 – 9 يوليو 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نظرا لانتشار جائحة كورونا بالعالم، في إطار اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة لإطلاق مواهب الابتكار والبحث العلمي لدعم وتطوير نظم التسليح المختلفة للقوات المسلحة.

وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة، نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للمشاركين في المؤتمر من مختلف الجهات.

وأشار مدير الكلية الفنية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تشجيع الباحثين وتقديم الدعم الكامل لكل أوجه التبادل، والمشاركة العلمية مع الجامعات العالمية، إذ يعد هذا نهجا مستمرا للقوات المسلحة لمسايرة أحدث ما توصل إليه العلم.

ويناقش المؤتمر نحو 226 ورقة بحثية في 47 جلسة أكاديمية، إضافة إلى عقد 6 محاضرات عامة يشارك فيها أساتذة الجامعات والمتخصصون من المؤسسات العلمية المختلفة من 18 دولة هي (الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – بريطانيا – فرنسا – ألمانيا – اليابان – الصين – الهند – المجر – أندونسيا – المملكة العربية السعودية – الإمارات العربية المتحدة – الكويت – الأردن – الجزائر- ليبيا – السودان بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية).

ويهدف المؤتمر لعرض وتحليل ومناقشة أحدث التقنيات وعلوم الهندسة التطبيقية في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية، وإتاحة الفرصة للباحثين ومراكز البحث لنشر أبحاثهم المتميزة وأعمالهم الميدانية ومناقشة نتائجها مع مجموعة مختارة من الأساتذة والعلماء المتخصصين في مختلف العلوم الهندسية.