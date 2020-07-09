موعد مباراة بورنموث ضد توتنهام والقنوات الناقلة لها

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، صوب مباراة بورنموث ضد توتنهام، الليلة، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

موعد مباراة بورنموث ضد توتنهام

وتنطلق مباراة بورنموث ضد توتنهام، في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بورنموث ضد توتنهام

يمكنك مشاهدة مباراة بورنموث ضد توتنهام حصريا فور انطلاقها، عبر قناتي beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2، بتعليق سوار الذهب.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يدخل توتنهام المباراة برصيد 48 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل بورنموث المركز التاسع عشر برصيد 27 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن أستون فيلا.