أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 10-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم، الجمعة 10 يوليو، في السوق المصرية، والتي تنوعت بين الموز والبرتقال والعنب على النحو التالي:

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 12 إلى 25 جنيها.

البطيخ

كيلو البطيخ بـ6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة بين 10 إلى 25 جنيهًا وفقًا للوزن.

الخوخ

سعر كيلوجرام الخوخ العريشي 6 جنيهات.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام من الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 12 إلى 25 جنيها.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 5 جنيهات.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

البرقوق

تراوح سعر كيلو جرام من البرقوق من 8 إلى 15 جنيها.

المشمش

ووصل سعر المشمش إلى 10 جنيهات للكيلو جرام.

الكاكا

وتراوح سعر كيلو جرام من الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.

العنب

تراوح سعر كيلوجرام العنب البناتي الأصفر بين 8 إلى 10 جنيهات، والبناتي الأحمر بـ9 جنيهًات، وعنب الكرمسن بـ13 جنيهًا.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الفراولة

جاء سعر كيلوجرام الفراولة بـ7 جنيهات.