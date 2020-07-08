الغرفة التجارية: 30% انخفاضا في أسعار الفاكهة والخضراوات لوفرة المعروض

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن زيادة المعروض من الإنتاج أثَر بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار.

وأضاف "النجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحاصيل التي تشهد انخفاضًا في الأسعار خلال الشهر الجاري هي الباذنجان، والفلفل، والخيار، والكوسة، والبطاطس، والبصل، والطماطم.

وقال، "في ظل جائحة فيروس كورونا، أكدنا على المواطنين بأخذ احتياجاتهم اليومية فقط، لأنه لا يوجد لدينا أي أزمة، بل بالعكس نصدر للعالم كله، ولدينا زيادة في الصادرات، ولم تؤتر أيضا على السوق المحلي".

وأوضح أن هناك زيادة ملحوظة في المعروض من التفاح المصري، والذي انخفض أسعاره، وكذلك الأمر بالنسبة للعنب بكل أشكاله، والبطيخ، والمشمش، والخوخ الذي شهد انخفاضًا في أسعاره مقارنة بالأعوام الماضية، وكذلك المانجو.

ووجه نائب رئيس الشعبة رسالة للمواطنين، "لو شوفت أي حد بينتفع ويغالي في الأسعار، شارك معانا من خلال وجود مراقبة شعبية، واتصل بحماية المستهلك، لأننا بشكل يومي نعلن أسعار الخضراوات والفاكهة في موقع سوق العبور والغرفة التجارية وكل المواقع الإلكترونية".