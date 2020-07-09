الصين ترفض اتهامات وزير خارجية أمريكا بشأن فيروس كورونا

رفضت الصين اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن حقيقة فيروس (كوفيد- 19) واتهاماته للحزب الشيوعي الصيني بأنه يعاني من مشاكل مصداقية خطيرة وتجب محاسبته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في تصريح، اليوم، "إن بومبيو يفتقد النزاهة.. لا أعرف كيف يتمتع بالشجاعة للتحدث عن المصداقية والحقيقة والمحاسبة؟".وأضاف "بومبيو تجاهل الحقائق التي شهدها المجتمع الدولي، ويبدو أنه يرغب في تشويه الحقائق، وإلقاء اللوم على الآخرين، ولكنه لن يستطيع إخفاء أخطاء الولايات المتحدة نفسها في مكافحة الوباء، ومع تكشف طبيعته في الكذب والخداع مرارا وتكرارا.

هذا سيسمح للعالم برؤية النفاق والغطرسة والجهل لبعض الأمريكيين بشكل أوضح"، على حد قوله.وحول نشر وزارة الدفاع الأمريكية خطاب وزير الدفاع مارك إسبر حول نتائج تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية، وحديثه أن الصين وروسيا تعتبران أكبر منافسين استراتيجيين للولايات المتحدة، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده تحث الولايات المتحدة على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الإيديولوجي ومعالجة الأوضاع العالمية في القرن الـ21 والعلاقات الصينية الأمريكية بصورة صحيحة.

واعتبر جيان أن "خطاب الوزير الأمريكي والتقرير الأمريكي عن استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018 مليئان بعقلية الحرب الباردة واللعبة الصفرية وغيرها من الأفكار العتيقة والمبالغة في المنافسة الاستراتيجية للقوى الكبرى"، مشيرا إلى أن ذلك "لا يتوافق مع اتجاه العصر، وخطأ جوهري".