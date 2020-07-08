"أكلوا الفئران".. استشاري مناعة يكشف سر ظهور الطاعون في الصين

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن الطاعون الذي ظهر في الصين لم يصل إلى درجة وبائية أو خطيرة، مشيرًا إلى أنه ينتقل عن طريق بعض أنواع الفئران والقوارض، حيث تلدعه البراغيت ثم تلدع الإنسان، لتنقل العدوى له، أو عن طريق أكل الجرذان وهو ما حدث في الصين.

وأضاف "الحداد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "يجب توخي الحذر، بالرغم من أننا لم نصل إلى درجة وبائية، لكن حالات ظهرت، ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أنها ستبلغ عن هذه الحالات، وهذا المرض لم يظهر في مصر".

وحول فيروس كورونا، قال "الحداد"، إنه ينتقل في الهواء بأماكن المستشفيات: "إذا كانت مستشفى العزل بها أعداد كبيرة من المصابين، فإن هواء المستشفى يكون محملًا بالرذاذ، وتكون بيئة خصبة لانتشار كورونا عبر الهواء.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية، كشفت عن أن كورونا قد ينتقل في الهواء في التجمعات الكبيرة جدًا مثل السينما، في حال وجود مصابين، أي أنه قد ينتقل في الهواء، ولكن بمسافات قصيرة ليست كفيروس الانفلونزا".