فيديو.. الطائرات الورقية بين التسلية وخطر الموت

عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية MBC MASR، تقريرا مصورا عن لهو الأطفال بالطائرات الورقية التي انتشرت مؤخرا، وأظهر كثيرون تخوفهم من أن تتحول من لعبة للتسلية، إلى أداة للموت أو الضرر.

وقال محمد منصور زوج والد الطفل أحمد، الذي توفي بسبب اللعب بطائرة ورقية، إنّ أحد جيرانه هاتفه لإخباره بأنّ نجل زوجته سقط في المنور من أعلى السطح، أثناء لهوه بطيارة ورقية، ونظرا لعدم وجود سور يحيط بالمنور سقط الطفل فيه، ونقل للمستشفى وتوفي.

وأضاف أنّ لعبة الطائرات الورقية منتشرة بطريقة غريبة، وقد تكون هناك نحو 500 طائرة يلهو بها الأطفال بعد العصر: "أحمد كان هادي وفي حاله وكان بيسمع الكلام ومش شقي"، محذرا: "بلاش لعبة الطيارات لأن نتيجتها بتكون صعبة، وفي أطفال كتير ماتوا بسببها".