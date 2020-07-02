الإفتاء حول الطائرات الورقية: اللعب يصبح ممنوع إذا جاء بضرر

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر حسابها تدوينة حول كثرة حالات الوفاة للأطفال والشباب بسبب الطائرات الورقية.

وأكدت دار الإفتاء، أن اللعب مِن وسائل الترفيه والترويح عن النفس التي أباحها الإسلام لكونه من متطلبات الفطرة الإنسانية والنفس البشرية.

وأضافت اللعب مباحٌ وجائزٌ إذا كان فيه ما ينفع الناس في عقولهم واستعادة نشاطهم والتَّقوِّى على مواصلة حياتهم، وهو ممنوع إذا كان مضيعة للوقت وانشغل به الشخص عن مصالحه الدينية والدنيوية أو عاد على صاحبه بالضرر أو التأثير على جَسَده أو أخلاقه وعقله بشكل سَلْبيٍ؛ مما قد يُحَوِّل اللعب من مصدر للبهجة والسعادة إلى سببٍ مباشر لحصد الأرواح بطرق متعددة.

واختتمت الدار انتبهوا أيها الأطفال والشباب وخذوا حذركم للحفاظ على حياتكم.