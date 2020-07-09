بطولة مي عمر الأولى.. الإعلان عن أبطال مسلسل "لؤلؤ"

انتهى القائمون على مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مي عمر، من اختيار الفنانين المشاركين في بطولة العمل، والانتهاء من التعاقد معهم، تمهيداً للبدء في التصوير خلال الأسابيع المقبلة، حيث تم التعاقد مع كلاً من أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل.

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام ومن المقرر بدء تصوير مطلع شهر أغسطس المقبل، وتخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث تعمل على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والأغاني، خاصة أنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة.

وكان آخر أعمال مي عمر مسلسل "الفتوة" والذي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.