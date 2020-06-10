مي عمر تخوض تجربة البطولة المطلقة فى مسلسل "لؤلؤ" من 45 حلقة

تخوض النجمة مي عمر تجربة البطولة المطلقة الأولى فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "لؤلؤ" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، للعرض فى موسم بعيد عن شهر رمضان، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام الذى بدوره يعمل على ترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتى خوض مي عمر تجربة البطولة المطلقة بعد تحقيقها نجاحات كبيرة فى السنوات الأخيرة، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة فى الدراما منها "الفتوة"، و"ولد الغلابة" و"ريح المدام" و"عفاريت عدلى علام" و"الأسطورة" و"حالة عشق"، و"الطبال" و"كلام على ورق" و"حكاية حياة" وفى السينما قدمت فيلمى "تصبح على خير" و"آخر ديك فى مصر".

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، انعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.