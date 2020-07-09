حريق محل بالإسكندرية.. السبب ماس كهربائي ولا إصابات

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، بمحل أحذية بعقار بشارع الإسناوي بمنطقة مينا البصل غربي الإسكندرية، بسبب ماس كهربائي، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وتلقى قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد المحال التجارية بشارع الإسناوي.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل أحذية مساحته مترين بعقار مكون من أرضي و3 طوابق، بسبب حدوث ماس كهربائي، ما أدى لتفحم محتويات المحل بالكامل، دون حدوث أي إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بواسطة 3 سيارات إطفاء من السيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار.

وتحررالمحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.