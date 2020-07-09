الإسكندرية تحدد 3 شروط لحيازة الكلاب وغرامة 1000 جنيه للمخالفين

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، قرارا يحدد ضوابط جديدة لحائزي الكلاب في الطرق والأماكن العامة بمختلف أحياء المحافظة، حرصا على سلامة المواطنين.

ويحظر القرار على المواطنين حائزي الكلاب، أيا كان صفة الحيازة، السير بها في الطرق والأماكن العامة، دون 3 ضوابط هي "تثبيت كمامات الفك الخاصة بها، ومقودة بزمام بيد حائزها، ومعلقا برقبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري".

وكلف المحافظ، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام القرار، وتحصيل غرامة فورية تقدر بـ1000 جنيه حال المخالفة.

ويتضمن القرار ضبط وحجز الكلاب التي تمثل خطورة على الصحة العامة، وتحمل أصحابها نفقات تقديم الرعاية البيطرية خلال فترة الحجز.

وأمر الشريف بتشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد وأحد ضباط قسم شرطة الخيالة، تختص بوضع خطة عمل لتنفيذ حملات يومية "صباحية - مسائية" بالأحياء لتحقيق الانضباط في هذا الشأن.

ووفقا للقرار تتولى مديرية الطب البيطري، تدبير أماكن الإيواء اللازمة وتوفير الاحتياجات الخاصة بالرعاية البيطرية والإعاشة والتغذية للحيوانات التي يجري ضبطها.