تأجيل انتخابات التجديد النصفي للبيطريين لـ29 أغسطس 

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي ومجالس النقابات الفرعية 2019/2020 للبيطريين، برئاسة الدكتور البدري أحمد ضيف وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، الاتفاق مع هيئة النيابة الإدارية على انطلاق العملية الانتخابية للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجالس النقابات الفرعية، عدا (القاهرة - الجيزة - قنا)، الأربعاء 29 أغسطس المقبل.

وأضافت اللجنة في بيانها: في البداية نود أن نوضح لجميع الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية أنّ لجنة الإشراف على الانتخابات تعلم تمام العلم القلق الشديد من الزملاء على إتمام العملية الانتخابية، لكن من واقع المسؤولية الواقعة على عاتقنا نريد أن نتمم العملية الانتخابية بجميع المحافظات بشكل ناجح دون حدوث مشكلات تؤثر على مستقبل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ولنا في نقابات مهنية أخرى عظة".

وأكدت أنّ اللجنة تعمل بكل جد للحفاظ على مسيرة العمل بالنقابة العامة للأطباء البيطريين كما ذكر في البيان السابق، ولكننا لسنا الطرف الأوحد في ذلك، فحرص اللجنة على وجود إشراف قضائي يؤمن نزاهة العملية الإنتخابية، ويقضي بحتمية التاجيل بعد القلق الشديد الواضح من الهينة القضائية بإقامة العملية الانتخابية وسط أجواء فيروس كورونا، إضافة لضيق الوقت وسط تحضيرات انتخابات مجلس الشيوخ.

ولفتت اللجنة إلى أنّها على اتصال دائم بأمناء اللجان بجميع المحافظات للاطمئنان على الأجواء بكل محافظة، ويوجد حاليا صعوبة بالغة في حجز أندية أو دار مناسبات كما هو متبع لإقامة العملية الانتخابية في بعض محافظات الصعيد، مع التخوف الواضح عن عزوف أعضاء الجمعية العمومية ببعض المحافظات عن العملية الانتخابية، ما يؤثر بشكل واضح على النتيجة النهائية برمتها، ويعصف بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويؤثر على الشكل العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين في المجتمع.

وأشارت إلى أنّه مع تبني اللجنة لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، جرى الاتفاق بين اللجنة وهيئة مكتب النقابة العامة، على تمديد تجميد النشاط العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، مع تسيير الأعمال الروتينية بالنقابة مع صرف المستحقات مثل الإعانات او منح صندوق التكافل، وذلك حتى انطلاق العملية الانتخابية.