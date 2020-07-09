مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويروّعون سكان نابلس

خط مستوطنون، اليوم، شعارات عنصرية فى قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس باستخدام إطارات سيارات معطوبة، وقال غسان دجلس، مسئول ملف الاستيطان فى شمال الضفة، لوكالة «معاً» الفلسطينية، إن مستوطنين اقتحموا القرية فجراً واستخدموا ماكينة سريعة لثقب الإطارات، حيث تم إعطاب 12 مركبة تعود ملكيتها لمواطنين من القرية، مضيفاً أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية تحمل توقيع مجموعات «تدفيع الثمن» الاستيطانية المتطرفة.

واعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينياً، فجر اليوم، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، وذكرت مصادر محلية لوكالة «معاً» أن من بينهم القياديين فى «حماس» جمال الطويل وحسين أبوكويك.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال فى حى أم الشرايط أطلق خلالها الجنود الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز تجاه المواطنين.

وأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلانى أهمية التنسيق الفلسطينى الروسى، فى إطار مواجهة عملية الضم، مضيفاً خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» نظّمه معهد الدراسات الشرقية فى الأكاديمية الروسية للعلوم، بمشاركة دبلوماسيين وأكاديميين وسفراء دول عربية، أن الضم لأراضى الدولة الفلسطينية هو فى العقلية الإسرائيلية وجزء من عقيدتها الأمنية الاستعمارية.

وفى سياق آخر، بعد أسبوع متوتر يمر به الائتلاف الحكومى الإسرائيلى والذى ارتبط بقضية إقرار الميزانية ومشروع قانون «إقامة لجنة تحقيق مع القضاة» أعلن رئيس الائتلاف الحكومى النائب ميكى زوهار من حزب «الليكود» أنه «يوجد انفصال تام بيننا وبين حزب أزرق أبيض»، ولفت إلى اعتقاده، فى لقاء مع صحيفة «يسرائيل هيوم»، أن «ما يحافظ على الحكومة الحالية هو أزمة كورونا، ولولاها ما كانت لهذه الحكومة أن تستمر».