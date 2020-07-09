لطيفة لـ"الوطن": كنت على اتصال دائم برجاء الجداوي وخبر وفاتها صدمني

أكدت الفنانة لطيفة، أنها مازالت تعيش حالة حزن شديد على فراق صديقتها رجاء الجداوي، لافتة إلى قربها الشديد منها، فضلا عن تواصلهما الدائم.

وقالت لطيفة في تصريحات لـ"الوطن"، كانت تربطني علاقة صداقة قويه جدا بصديقتي رجاء الجداوي، وكنا نتحدث بشكل يومي أثناء تواجدها في المستشفى، وكانت تؤكد لي أنها بخير وكان لديها أمل بشكل كبير جدا، في الشفاء.

وأضافت لطيفة، خبر وفاة رجاء صدمني جدا، رجاء مثال للمرأة المصرية الأنيقة الجميلة المثقفة، وحلقة عمرو أديب التي كانت لرجاء الجداوي، لم أكن أستطيع أن أتمالك دموعي طوال مشاهدتي لها، بالفعل رجاء تملك كل الصفات الجميلة التي قال عنها أديب، وحاليا لا نملك لها إلا الدعاء، ويكفي سيرتها الطيبة.

وكانت لطيفة، علقت على حلقة عمرو أديب وبكائه الشديد طوال الحلقة عبر حسابها بـ"تويتر": "بتفرج على عمرو أديب (الحكاية) بابكى وبس.. الله يرحمك يا ست الهوانم يا غالية ⁧‫رجاء الجداوي‬⁩، مدرسة فى العطاء والأخلاق والبساطة والرقى، وربنا يصبرك يا عمرو".

وأضافت لطيفة: "الله يقويك.. بكيتني والله، ربنا يحفظك ويحافظ عليك ويرحمها ويصبرك على فراقها".