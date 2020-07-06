لطيفة بعد بكاء "أديب" على "الجداوي": بتفرج عليه وبعيط بس

علقت المطربة لطيفة على انهيار الإعلامي عمرو أديب من البكاء حزنا على الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي توفيت صباح أمس بعد معاناة مع وباء كورونا.

وكتبت لطيفة، عبر موقع "تويتر": "بتفرج على عمرو أديب (الحكاية) بابكى وبس . الله يرحمك يا ست الهوانم يا غالية ⁧‫رجاء الجداوي‬⁩، مدرسة فى العطاء والأخلاق والبساطة والرقى، وربنا يصبرك يا عمرو".

وأضافت لطيفة: "الله يقويك بكتني والله ربنا يحفظك ويحافظ عليك ويرحمها ويصبرك على فراقها".

وكان عمرو أديب قد خصص حلقة اليوم من برنامجه "الحكاية" على mbc مصر للفنانة رجاء الجداوي والذي تحدث عن مدى حبها للجميع وكرمها الزائد في الوسط الفني.