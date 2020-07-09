رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في الحجر الصحي

أدخل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أڤيڤ كوخافي، اليوم، قيد العزل المنزلي الصحي، وذلك بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "تم إدخال رئيس أركان الجيش أڤيڤ كوخاڤي، للحجر الصحي رفقة عدد من الضباط الآخرين، وذلك بعد مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا"​​​، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل وزير الدفاع، بيني غانتس، أيضا تم إدخاله يوم أمس للحجر الصحي وذلك بعد الاشتباه بمخالطته مع مصاب بوباء "كوفيد-19".

وبلغت حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد-19" في إسرائيل 33886 إصابة، من بينها 344 حالة وفاة، و14516 حالة نشطة.