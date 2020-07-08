«أصعب من سابقتها».. موجة ثانية من كورونا تجتاح إسرائيل

بعد أن أوشكت إسرائيل على السيطرة على فيروس كورونا المستجد بسبب انخفاض أعداد الإصابات والوفيات، يبدو أنها تواجه موجة ثانية قوية من الجائحة، حيث عادت الأرقام في الارتفاع مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس، أنه توفى خمسة أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات منذ بداية تفشي الوباء إلى 342 ضحية.

ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، جاء في بيان الوزارة أنه جرى تسجيل 1137 إصابة بالفيروس منذ منتصف ليلة أمس الأول حتى أمس، ليرتفع عدد المرضى المؤكدين إلى 13352 شخصًا.

فيما بلغ عدد المصابين بحالة خطيرة 86 شخصًا، يستعين أربعة وثلاثون منهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ونتيجة للموجة الثانية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن أنظمة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم، والتي تقضي بإغلاق قاعات وحدائق الأفراح، مشيرة إلى أنه جرى إغلاق، النوادي الليلية وبرك السباحة العامة وصالات اللياقة البدنية، وكذلك قاعات العروض الثقافية، الأمر الذي سيستمر حتى إشعار آخر، كما فُرضت اعتبارا من يوم أمس قيود على المطاعم ودور العبادة والحافلات والتجمهر بشكل عام.

وحذر مسؤول إسرائيلي، أمس الأول، من أن الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، قد تكون أصعب من سابقتها.

وبحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، أعرب نائب وزير الصحة الإسرائيلي، يؤاف كيش، عن خشيته من ارتفاع أعداد مصابي الفيروس المصنفين ضمن دائرة الخطر إلى أكثر من ثلاثمائة، محذرًا من أن الموجة الثانية للوباء أصعب من سابقتها.