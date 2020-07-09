رئيس جامعة المنيا يتفقد الإجراءات الاحترازية بامتحانات الإعلام التربوي

تفقد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لجان امتحانات الفرق النهائية لقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية، والتي يخوضها أكثر من 240 طالبًا وطالبة موزعين على 9 لجان.

وتأكد رئيس الجامعة من اتباع الإجراءات الاحترازية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الصحة، من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب داخل اللجنة الواحدة، ومرور الطلاب عبر بوابات التعقيم الذاتي، والكشف الحراري علي الطلاب، لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أكثر من 14800 طالب وطالبة على مستوى كليات الجامعة الـ20 ومعهدها للتمريض، يخوضون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية خلال شهر يوليو الجاري والمقرر أن تنتهي في الثامن والعشرين من نفس الشهر.