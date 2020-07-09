"التضامن" توجه بالتدخل السريع لرعاية سيدتين تفترشان شارعا بالمنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن فريق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى، لاحظ وجود سيدتين تفترشان الشارع أمام شركة المتحدة بشارع كورنيش النيل، متخذين من الشارع إقامة لهم، وعلى الفور تم التوجه لهن لرعايتهن وإنقاذهن.

وذكر بيان صادر عن المديرية، أن السيدة الأولى تبلغ من العمر نحو 50 عامًا، والثانية 65 عاما تقريبًا، وعند التحدث معهن رفضن رفضًا تاما التحدث مع فريق التدخل السريع.

كما عرض فريق التدخل عليهن إيداعهن فى إحدى دور الرعاية، لكن السيدتان رفضتا بشدة، ولم يتمكن الفريق من معرفة مشكلتهن أو حتى أسمائهن.