كيف تتمكن الصحة العالمية من تعقب منشأ فيروس كورونا؟

تواصل منظمة الصحة العالمية العمل لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا، وآخرها بحث منشأ فيروس كوفيد19، حيث أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إلى أنَّ الحكومة وافقت على إرسال الصحة العالمية فريقا من الخبراء إلى بكين لتبادل وجهات النظر مع العلماء والخبراء الطبيين الصينيين بشأن التعاون العلمي في تعقب منشأ الفيروس.

وتابع متحدث الخارجية الصينية، أنَّ خبراء منظمة الصحة العالمية سيسافرون إلى الصين لتحضير الخطط العلمية الخاصة بتحديد المصدر الحيواني للمرض، وأوضح تشاو في مؤتمر صحفي دوري أنَّ الجانبين سيطوران الإطار المرجعي لبعثة دولية بقيادة المنظمة.

أسباب عديدة كانت دافعا لإجراء تحقيق حول منشأ فيروس كورونا أوضحها الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الطب الوقائي، حيث قال إن هناك شكوكا خرجت من عدة دول أن الفيروس مخلق جينيا، وأنه خليط من فيروس "HIV" نقص المناعة البشرية، مع فيروس السارس، مضيفا أن هذه الشكوك الدولية تعني أن الفيروس تم صنعه في أحد المعامل.

وأضاف عز العرب لـ"الوطن"، أنه زاد من هذه الشكوك هو تحور الفيروس بصورة سريعة جدا، رغم أن عملية التطور لأي فيروس تحتاج إلى عشرات السنين مثل الذي يحدث مع فيروس البرد والإنفلونزا، مضيفا أنه دفع عدة دول إلى فتح تحقيق رسمي في تلك الإصابات.

وأكد عز العرب، أن البحث عن منشأ الفيروس يكون بسفر فريق منظمة الصحة العالمية، لزيارة المعامل، ومراجعة سير العمل فيها والأبحاث التي تتم بداخلها بالإضافة إلى البروتكولات، مشيرا إلى أنه يجري فحص الحالات الأولى المصابة، وإجراء مقارنة وتحليلات عن وضع الفيروس في ووهان، وكتابة التقرير وتسليمه لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت الدكتورة هدى محمود، أستاذة الصحة العامة، إن البحث عن المنشأ يساعد في التعرف على كيف حدثت الإصابة والصورة الأولية للفيروس، وكيف تمت عملية التطور الجينية، ما يساعد في الوقوف على أسباب التطور.

وأضافت محمود لـ"الوطن"، أن الفريق الطبي سيعمل على الاطلاع على المعامل وآخر الأبحاث التي تعمل عليها، بالإضافة لفحص عينات المرضى الأولى والحالية لمعرفة تطور الفيروس، مشيرة إلى أنه يجري أيضا ومتابعة أبحاث الأطباء والمشروعات العلمية التي يعملون عليها لمعرفة إذا كان هناك محاولات لتطوير فيروس أم لا.