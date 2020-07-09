المسماري: نتمنى مد الخطوط الحمراء المصرية إلى العاصمة طرابلس ومابعدها

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها في تأمين الحدود بين ليبيا ومصر، ومايزال خط "سرت - الجفرة" تحت حماية القوات المسلحة الليبية، وجاهزون لأي مفاجأة: "يجب ردع الأتراك بأي وسيلة كانت".

وأضاف "المسمارى"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار"، والذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القوات الليبية على أتم الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي عدوان غاشم على الأراضي الليبية، موضحا أن أحلام الرئيس التركي بالسيطرة على النفط في ليبيا لم ولن تتحقق بسبب قوة الشعب الليبي وبسالته في الدفاع عن أرضه ورفض أي قوى استعمارية.

وتمنى "المسماري"، لو تمتد الخطوط الحمراء المصرية إلى العاصمة طرابلس ومابعدها، وذلك لأن دولة تركيا تسعى لحشد كافة إمكانياتها للقتال والتقدم إلى الهلال النفطي المهدد للأمن العربي، مشيرا إلى أن رد فعل الجيش الليبي سيكون قويا وحاسما ما إذا قامت تركيا بالهجوم على سرت أو الجفرة، وسيتم ردع ذلك وبشدة.

وتابع: "تركيا تحشد كل إمكانياتها في قاعدة الوطية لتكون قاعدة لانطلاقها، ومازالت تتقدم بميليشيات مسراتة نحو الهلال النفطي ومنطقة الإنتاج، والأمن ليس أمنا ليبيا فقط، ولكنه أمن عربي كامل، ويجب أن تتحرك دول العالم بشكل إيجابي، وذلك لأن تركيا تتحدي العالم جهارا نهارا، والمعركة ستكون قومية إقليمية".