خط ليبيا الأحمر.. تعرف على محور "سرت – الجفرة" الذي تحشد تركيا لمعركته

يمثل محور "سرت - الجفرة" بوابة المنطقة الشرقية من ناحية الغرب الليبي وبالتالي هي منطقة ذات مكانة حساسة سياسيا وعسكريا. كما أن هذا المحور يمثل المساحة المقبولة التي انسحب الجيش الوطني الليبي إليها سابقا بعيدا عن طرابلس في إطار دعمه لمسألة التوصل لحل سلمي.

إلا أن مصادر عدة أكدت أن تركيا ومعها الميليشيات الإرهابية يحشدون قواتهم بكثافة غرب هذا المحور أي من ناحية "مصراتة" في محاولة للهجوم أو بدء معركة في هذه المنطقة الهامة، خصوصا بعد استهداف قاعدة "الوطية" الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي.

وترصد الوطن في النقاط التالية تباعا أهم المعلومات التي توضح أهمية وخطورة هذا المحور في سير المعارك بليبيا، وهي المنطقة التي وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه خط أحمر.

مدينة "سرت" وأهميتها:

تبعد مدينة سرت نحو ألف كيلومتر عن الحدود المصرية وهي وتقع ضمن أهم دوائر الأمن القومي المصري داخل الدائرة الليبية.

تنتصف المسافة بين طرابلس وبنغازي على الساحل الليبي فتقع على بعد نحو 450 كيلومترا من العاصمة و600 كلم من بنغازي.

تفتح الطريق للسيطرة على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي في الشرق الليبي، التي تضم أكبر مخزون للنفط في البلاد.

توجد فيها قواعد عسكرية مهمة مثل قاعدة القرضابية الجوية التي تبعد عن جنوب سرت 16 كيلومترا وعلى مسافة ليست بالبعيدة عنها تقع قاعدة الجفرة الجوية وهي من أكبر القواعد العسكرية الليبية.

تشكل سرت غرفة عمليات رئيسة لقوات الجيش الليبي، وغرفة وصل بين مناطق شرق ليبيا وغربها، ويعد مطار وميناء المدينة من أهم المنافذ الرئيسية في ليبيا.

"الجفرة" وأهميتها:

منطقة ذات أهمية استراتيجية لأنها تقع وسط البلاد وتبعد بنحو 650 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طرابلس.

تشكل محور ربط بين الشرق والغرب والجنوب، وبالتالي فإن السيطرة على قاعدة الجفرة تعني تقريبا السيطرة على النصف الليبي الغربي بالكامل.

تقع قاعدة الجفرة الجوية المهمة شمال مدينة سرت، ولا يفصلها عنها سوى طريق مفتوح لا يتجاوز 300 كيلومتر.

تعد من أكبر القواعد الجوية الليبية وتتميز ببنيتها التحتية القوية، التي تم تحديثها لكي تستوعب أحدث الأسلحة.

تشكل القاعدة غرفة عمليات رئيسة لقوات الجيش الوطني الليبي.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم المعلومات حول ثروات ليبيا النفطية والتي تتركز في هذه المنطقة:

حقل آمال النفطي شمال شرق ليبيا وينتج 400 ألف برميل يوميا.

حقل الشرارة يقع جنوب طرابلس وينتج 300 ألف برميل يوميا.

حقل الفيل جنوب البلاد وينتج 300 ألف برميل يوميا.

حقل الفارغ ويحتوي على احتياطي يقدر بنحو 12.2 مليون برميل نفط.

معظم منشآت النفط الليبية في مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني.

تضم ليبيا منطقة الهلال النفطي ومساحتها نحو 250 كيلو متر.

تضم منطقة الهلال النفطي أكبر مخزون للنفط في البلاد.

تضم منطقة الهلال النفطي أهم موانئ تصدير النفط مثل السدرة.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أمس إنَّ الجيش "يتوقع هجوما تركيا في أي وقت"، مشددا على أن القوات الليبية ستقوم "بكل ما يلزم لردع أي اعتداء".

وأضاف "المسماري"، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز": "رصدّنا ما يدل على أن تركيا ذاهبة إلى المعركة الفاصلة وهي معركة سرت الجفرة"، مشددًا على أنَّه لا توجد أي مؤشرات من قبل الطرف الآخر على قبول وقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات.

وتابع: "القوات المسلحة لا تزال ملتزمة والعمليات العسكرية التي نقوم بها هي عبارة عن عمليات دفاعية فقط لمنع مناورات العدو ومنع تقدمه لمواقعنا".