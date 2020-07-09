تقرأ غدا.. السيسي يوجه الحكومة بمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الجمعة: السيسي يوجه الحكومة بمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا وتوفير السلع للمواطنين.. الرئيس: يجب تقديم مزيد من الدعم والتمويل لبرنامج أطفال بلا مأوى خاصة في المحافظات الأعلى كثافة.

كما تقرأ في عدد الغد: كارتيرون يعزل لاعبي الزمالك ويفرض السرية على معسكر الإسكندرية وغياب بامبو وفتحي بسبب كورونا.. والنادي يطالب جمعة بحسم أمره.

وفي عدد الغد تقرأ أيضًا: البرلمان يستعجل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة التحرش.. المجلس يخطط لإقرارها قبل فض الانعقاد.. والتشريعية: على رأس أولوياتنا بمجرد إحالتها.