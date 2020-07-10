في 10 معلومات.. تعرف على نظام النقل الذكي لحركة المرور بالطرق السريعة

تواصل وزارة النقل، اجتماعاتها التنسيقية لتنفيذ مشروع تطبيق أنظمة النقل الذكية على الطرق السريعة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد طلب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، سرعة تنفيذ المشروع، للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.

وترصد "الوطن" في 10 معلومات، مشروع نظام "النقل الذكي" على النحو التالي:

1- إنشاء غرفة تحكم مركزي لمتابعة حركة السيارات على الطرق السريعة بمختلف محافظات الجمهورية.

2- إحداث نظام للكشف عن الطقس وحالة الجو والتقلبات المناخية.

3- مكالمات الطوارئ في حال حدوث أي حادثة على إحدى الطرق السريعة للتدخل السريع.

4- سيتم تطبيق نظام "النقل الذكي" على جميع الطرق الرئيسية السريعة على مراحل متعددة.

5- تواجد نقطة تحصيل إلكتروني للرسوم على الطرق.

6- إحداث أنظمة للتعرف على اللوحات المرخصة وغير المرخصة.

7- مراقبة الطرق بكاميرات ذكية متصلة بغرفة التحكم المركزي.

8- وضع لوحات إرشادية إلكترونية على جميع الطرق التي تعمل بنظام "النقل الذكي".

9- وضع نقطة مراقبة الطريق لكل طريق سريع ضمن مراحل مشروع تنفيذ "النقل الذكية".

10- الكشف التلقائي عن الحوادث وتحديد السرعات الزائدة.