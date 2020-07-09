إسكان النواب: الرئيس السيسي حوّل عشوائيات الدولة لمناطق حضارية

قال المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان، إنّ الدولة المصرية شهدت تحولا كبيرا ونهضة حضارية وجمالية لم تشهدها أي دولة في العالم في ظل التطور الكبير للعشوائيات التي كانت مهمشة يزداد تهميشها يوما بعد يوم، نتيجة الإهمال الفوضى على مدار سنوات طويلة.

وأكد في بيان عنه، أنّ ما حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف العشوائيات بأنواعها، وتحويلها لمناطق حضارية وجمالية بهذا الشكل الذي يتحدث عنه العالم الآن، لهو إنجاز كبير يضاف لسلسلة الإنجازات التي ينفذها على أرض الواقع، إلى جانب ما يتحقق في القطاعات الأخرى في ضوء عجلة التنمية التي تسير بشكل سريع.

وتابع والي، أنّ القيادة السياسية نجحت في تحويل المناطق العشوائية لمناطق آمنة، وأنقذت المواطنين من خطر الموت، في الوقت الذي كانت لا تخلو أي منطقة من العشوائيات الخطرة على مستوى الجمهورية، نتيجة تراكمات سنوات من الإهمال، مضيفا أنّها الآن تحولت لمناطق آدمية وحضارية وخدمات على أعلى مستوى لصالح المواطن المصري، الذي شعر عن يقين بأنّ هناك فارقا كبيرا في مستوى المعيشة الآن.

وأكد أنّ الحياة المعيشية اختلفت بالفعل، وكان يعيش بعض المواطنين في مناطق عشوائية خطرة، والآن جرى تطوير المناطق وبنهاية العام تكون مصر خالية منها تماما في ضوء جهود الحكومة، وعلى رأسها وزارة الإسكان التي تواصل الليل بالنهار في المشروعات الخدمية والحيوية، سواء كانت مشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية والمرافق وخدمات الصرف في قرى الجمهورية.

وأشاد والي بتقرير بريطانيا الذي يشيد بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر عن كبرى مؤسسات بحوث الاقتصاد والأعمال في بريطانيا بالإنجازات التي تحققها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرة أنّ تلك الإنجازات هي التي عزّزت صمود مصر أمام جائحة كورونا، وتقلبات الاقتصاد العالمي التي صاحبتها.