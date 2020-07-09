خلال يومين.. توقيع الكشف الطبي على17 مرشحا محتملا لـ"الشيوخ" بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، حصاد يومين من الكشف الطبي علي الراغبين في الترشح بنطاق المحافظة لمجلس الشيوخ.

وقال "مكي"، إنه في اليوم الأول خضع 7 أشخاص للكشف الطبي، وفي اليوم الثاني 10 أشخاص، مشيرًا إلى استمرار الكشف حتى يوم الخميس 16 يوليو الجاري.

وأضاف "مكي"، أن الكشف الطبي يبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، وذلك في 4 مستشفيات هي المنصورة الدولي، وطلخا المركزي، ودكرنس العام، وميت غمر المركزي.

وتبدأ محكمة المنصورة الابتدائية يوم السبت المقبل في استقبال طلبات الترشح لمجلس الشيوخ، وتستمر حتى 18 يوليو الجاري.