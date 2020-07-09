توقيع الكشف الطبي على أول راغب في الترشح لـ"الشيوخ" بمطروح

أجرى حسين آدم جارح سعد وشهرته "ميمي"، الكشف الطبي بمستشفى مطروح العام، تمهيدًا لترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ، ليكون بذلك أول راغب في الترشح يخضع للكشف الطبي بالمحافظة.

وأشرف الدكتور محمد حلمي عبدالصمد مدير المجلس الطبي العام، على أعمال اللجنة الطبية المسؤولة عن توقيع الكشوفات الطبية على جميع المرشحين، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وأكد الدكتور حسن سالم مدير مستشفى مطروح العام أن اللجنة الطبية منعقدة طبقًا للقرار الوزارى حتى نهاية موعد الكشوفات الطبية، وتُجرى كشوفات نظر وباطنة وفحص طبى شامل للجسم.

جدير بالذكر أن مطروح مقسمة فى انتخابات مجلس الشيوخ إلى لجنة واحدة مفتوحة على مستوى المحافظة بالكامل، من مدينة الحمام شرقًا، حتى مدينة السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، يُنتخب منها عضو واحد فقط.