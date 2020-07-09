14 مرشحا محتملا يجرون الكشف الطبي لانتخابات الشيوخ بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، عن أن 14 مرشحا محتملا حتى الآن لمجلس الشيوخ تقدموا لإجراء الكشف الطبي بالمستشفيات المخصصة لذلك والتي حددتها المديرية.

وقال الدكتور أحمد يوسف، مدير مستشفى طوخ المركزي، إن المستشفى استقبل 7 مرشحين حتى الآن وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وفقا للنموذج المحدد من مديرية الصحة بالقليوبية.

وأشار الدكتور محمد ناجي، مدير ناصر العام، إلى أن المستشفى استقبل 7 مرشحين حتى الآن وأجرى الكشف الطبي عليهم بعد تلقي نموذج للكشف من المديرية، وفي نفس السياق أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن اللجان الخاصة بالكشف عن مرشحي مجلس الشوري ستبدأ عملها اليوم بعد وصول النموذج من الوزارة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين في 4 مستشفيات وهي ناصر العام بشبرا الخيمة وبنها التعليمي وطوخ المركزي والقناطر الخيرية .

فيما قال الدكتور عمرو مصطفي مدير مستشفى القناطر الخيرية، إنه لم يتم استقبال أي مرشح لمجلس الشوري حتى الآن لإجراء الفحص الطبي اللازم وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت مديرية الصحة بالقليوبية، برئاسة الدكتور حمدي الطباخ وكيل الوزارة، خصصت 4 مستشفيات بنطاق المحافظة للكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها أغسطس المقبل، حيث من المقرر فتح باب التقدم للترشيح السبت المقبل 11 يوليو وحتى 18 من نفس الشهر.

يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلن السبت الماضي جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ التي تبدأ بانتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس 2020 وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس وتعلن النتيجة 19 أغسطس.

وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر وإعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر على أن يتم فتح باب الترشح بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات لراغبي الترشح في الفترة من 11 يوليو الجاري إلى 18 يوليو من نفس الشهر.