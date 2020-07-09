يوسف حسن يوسف: بدأنا التحضير لـ"دماء على أبواب الموساد" و"المنظمة"

أعلن المنتج والمؤلف يوسف حسن يوسف، خلال بيان صحفي أنه يجري حاليا التحضير لأكثر من عمل فني، وذلك بعد توقف حظر كورونا، موضحا أن شركته "إيجيبت جروب" تسعى لتقديم فكر جديد، والعمل على تطوير منظومة الإنتاج والانفتاح في توزيع الأعمال والاعتماد علي اليوتيوب والمنصات الالكترونية المتخصصة .

وأكد "يوسف"، أن من ألويات الشركة حاليا التحضير لمسلسل "دماء على أبواب الموساد"، والذي سيعد واحدا من أهم أعمال الدراما المخابراتية، بالإضافة إلى مسلسل "المنظمة" والذي تنتجه "ايجيبت جروب" بالاشتراك مع "تليفاز الخليج"، موضحا أن مسلسل "المنظمة" عبارة عن عشرة حلقات فقط.

وأشار إلى أن الشركة تستعد لاطلاق مجموعة قنوات الكترونية جديدة، وتعد مفاجاة، هذا بجانب خوضها للإنتاج السينمائي من خلال فيلم "وادي إبليس" والذي سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

واختتم يوسف حسن يوسف حديثه، مؤكدا أنهم انتهوا من تصوير برنامج "الأوضة الضلمة" والذي تقدمه إيمان أبو طالب، ومن المقرر عرضه على إحدى القنوات العربية.