يوسف الشريف بعد الهجوم عليه: "لازم نفترض حسن النية"

أعرب الفنان يوسف الشريف عن غضبه بعد ما قال إنه هجوما عليه وتحريف تصريحاته خلال لقائه مع رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc".

وكتب الشريف عبر حسابه بتويتر"مش عارف ازاي كلمة (المشاهد الساخنه) اتحولت لـ(ملامسة النساء)عموماً لازم نفترض حسن النية وطبعاً المشهد ده أصلاً ملوش أي علاقة بالكلام ده. ده مشهد عادي جداً وتخيل إن كل الدوشة دي بسبب تصريح من حساب مزور. كذبوا الكذبة وصدقوها".

وقال الشريف خلال لقائة مع رامي رضوان "منذ عشر سنوات وأنا أضع تلك القيود فى أعمالي وأشترط عدم التلامس، وكان فى البداية الاتفاق شفوي ولكن ذلك كان يعرضني لبعض الاعتراضات أثناء التصوير، مما دفعني أن أجعل هذا الاتفاق مكتوبا فى عقد العمل".

وأضاف "اتخذت هذا المبدأ بعد فيلم هي فوضى، وأتذكر أن أحد المخرجين الكبار عرض عليّ فيلم، وبعد قراءته، اعترضت على المشاهد الساخنة فى الفيلم، فجاء رد المخرج وأحد النقاد: (ماتشتغلش الشغلانة دى)، وبالفعل فكرت في الاعتزال ولكن بكرم الله استطعت أن أقدم العديد من الأعمال بهذا المبدأ".