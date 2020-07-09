المسماري: إجمالي المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا بلغ 17 ألف شخص

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تلقى ضربة قوية في قاعدة الوطية منذ أيام، رغم أن هناك 3 فئات من المرتزقة تنقلهم تركيا إلى ليبيا من بينهم جماعات إرهابية، قائلا: "إجمالي المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا وصل لـ17 ألفا حتى الآن".

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الجيش الوطني جاهز لإفشال وصد أي محاولة عدوانية من قبل تركيا، موضحا أن أنقرة لم تعلن عن خسائرها العسكرية في ليبيا ولكن الضربة الأخيرة كانت موجعة لها.

وأكد أن هناك ما يقرب من ألف عنصر تم نقلهم إلى ليبيا وهي عناصر تم تدريبهم بشكل مكثف من قبل الجيش التركي من أجل معركة سرت، قائلا: "أردوغان يدفع بكل ما لديه، ولا يريد بأن يكون الجيش التركي في المقدمه، وذلك على خلفية استعانته بالمرتزقة"، مشيرا إلى أن تركيا تقوم بضخ القوات المسلحة التركية في ليبيا وكذا التنظيمات التكفيرية المتطرفة والمرتزقة السوريين.

وتابع المسماري: "نحن نشهد حرب ميليشيات حاليا في سرت بالكثير من الميليشيات التي تحاول السيطرة على المدينة، بينما يستمر الجيش الوطني الليبي يحارب ميليشيات مسلحة في عدد من المناطق".