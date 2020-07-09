تناولت إندومي وجبنة.. مصرع فتاة بتسمم غذائي في أسيوط

لقيت فتاة بقرية العقال البحري بمركز البداري بمحافظة أسيوط مصرعها، إثر إصابتها بتسمم غذائي، عقب تناولها وجبة غذائية يشتبه أنها كانت فاسدة.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري بوصول بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول ندا أحمد سليمان أحمد، 19 سنة، ومقيمة بقرية العقال البحري جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبى عليها، تبين أن الوفاة نتيجة إصابتها بتسمم غذائي، وبسؤال أفراد أسرتها ذكروا أن الوفاة نتيجة تناول طعام تم إعدادة بالمنزل عبارة عن "اندومي" و"جبنة".

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجاري تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.