62 وحدة صحية لتنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الثدي بالجيزة

بدأت محافظة الجيزة تنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدي للسيدات المصريات والتي بدأت يوم السبت الماضي 4 يوليو للحفاظ على صحة المرأة للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض يساهم في بناء الوطن وتقدمه.

واستقبلت 62 وحدة صحية موزعة على 22 إدارة صحية المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمكافحة العدوى ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحددت محافظة الجيزة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان الوحدات الصحية التى تم إجراء المبادرة بها وهى الوحدات الصحية "بمنشأة القناطر ونكلا ووردان وبنى سلامة والمناشي البلد وذات الكوم بالإدارات الصحية لشرق وغرب منشأة القناطر ومكتب صحة الدقي وكفر الواصلين ودير الميمون والكريمات وعرب بني صالح ومنيل السلطان بمركز أطفيح ومركز طب الأسرة بميت عقبة بالعجوزة وشبرامنت وترسا بمركز أبو النمرس ووحدة رعاية الطفل بجنوب الجيزة وكفر شحاته والقطورى والرقة الغربية وميت القائد والمتانيا وكفر الرفاعي والدناويه وبرنشت بالإدارة الصحية لجنوب وشمال العياط وأم خنان بالحوامدية وكفر نصار ونزلة السمان بالإدارة الصحية بالهرم والطالبية والكونيسة بالإدارة الصحية بالعمرانية ومكتب صحه بولاق الدكرور وكفر طهرمس وبولاق الحضري بالإدارة الصحية ببولاق الدكرور ووحده رعايه الطفل بالبدرشين وميت رهينه وسقاره ودهشور وأبو رجوان بحري بالإدارة الصحية بالبدرشين والوحدات الصحية بالإخصاص والشوبك والمنيا والفهمين والغمازه الصغرى والديسمى ونجوع العرب و رعايه طفل الصف و الجزيره الشقراء بالإدارة الصحية بالصف ووراق الحضر وطناش بالإدارة الصحية بالوراق والوحده الصحية بكرداسة والمعتمديه بمدينة كرداسة والوحده الصحية بالشيخ زايد وبالوحدات الصحية بالواحات البحرية بمنديشة ورعاية طفل الواحات بالباويطى وبالادارة الصحية بشمال الجيزة بوحدتى غرب المطار وعزيز عزت وفى مدينة 6 أكتوبر بالوحدات الصحية بالحصرى وأبو الوفا بالمنطقه الخامسة والسادسة وبالادارة الصحية باوسيم فى وحدات ببشتيل وبرطس والبراجيل".