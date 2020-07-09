إزالة 36 حاله بناء مخالف في الجيزة حتى سطح الأرض

تشهد محافظة الجيزة موجة كبيرة لإزالة العقارات المخالفة سواء التي بنيت من دون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة، في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة إزاله 6 حالات بناء مخالف بمركز أوسيم شملت إزالة فيلا بالكامل على مساحه 1000 م تقريبا، وأخرى على مساحة 500 م مقامة بالمخالفة بجوار محور الضبعة في بشتيل، إضافة إلى إزالة 4 عقارات مخالفة بمنطقه البراجيل، مشيرا إلى إنه جرى إزالة 9 حالات تعدٍ على أرض أملاك دولة بمساحة 712 متر بناحية كفر عمار العياط إضافة إلى إزالة 12 حالة بناء مخالف على أراضٍ أملاك الدولة بقرية الطرفاية بمساحة 950 مترا.

وأكد محافظ الجيزة استكمال الإزالة لـ 4 أبراج مخالفة بحي الهرم، شملت إزالة عقارين متجاورين بشارع المنشية الرئيسي وعقار بشارع الأربعين مع اللبيني وآخر بشارع رائد السلام.

وتمكنت المحافظة من إزالة برج مخالف مكون من 11 طابقا بأرض ضيف الله بحي الطالبية، حيث جرت الإزالة حتى سطح الأرض إلى جانب إزالة عقار مخالف بشارع كورنيش النيل بحي الوراق، واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين.

وفي مركز الواحات، جرت إزالة تعديات على مساحة 230 م٢ بمنطقة أم اللفاع بقرية القصر، واسترداد 30 فدانا.