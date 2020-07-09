"معاه دبلوم".. ضبط شخص يقلّد العملات ويزور المحررات الرسمية في الجيزة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما مكافحة جرائم تقليد وترويج العملات الوطنية لآثارها الضارة على الإقتصاد القومى للبلاد ، والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) .. بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية من فئات مختلفة متخذاً من محل إقامته وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه بإستخدام أجهــزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائه بعدد من المحافظات، وتحقيق إستفادة ماديـة مقابل حصـــوله على مبالغ مالية صحيحة من عملائه بواقع مبلغ ثلاثمائة جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مصرى مقلدة وألفى جنيه صحيحة لكل ألف دولار أمريكى مُقلد ، وتزوير المحررات الرسمية وترويجها لراغبى الحصول عليها.

§ عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال تواجده بمحل إقامته ، وبتفتيش مسكنه عثر على (495 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة دولار أمريكى بقيمة مبلغ 49500 دولار أمريكى - 81 ورقة مالية مقلدة من فئة المائتى جنيه مصرى بقيمة مبلغ 16200 جنية مصرى - 188 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنية مصرى بقيمة مبلغ 18800 جنية - 55 ورقة مالية مقلدة من فئة العشرون جنية مصرى بقيمة مبلغ 2750 جنية) ، وكذا (120 فرخ ورق تصوير مطبوع لوجهى العملة الوطنية فئة المائتى جنيه بقيمة "96000 جنيه مقلدة ومعدة للتقطيع" - 110 فرخ ورق تصوير مطبوع صور لوجهى العملة الوطنية فئة المائة جنية بقيمة "44000 جنيه مصرى - مقلدة ومعدة للتقطيع" – عدد من نماذج والشهادات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية فحص طبى"خالية البيانات" ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد - جهاز حاسب آلى بمشتملاته - الأدوات المستخدمة فى عمليات تقليد العملات وتزوير المحررات)، وبفحص جهاز الحاسب الآلى"المضبوط" تبين أنه محمل بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة والعديد من العلامات المائية لتلك الفئات وكذا المحررات المزورة المضبوطة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية وتزوير المحررات الرسمية وذلك بقصد تحقيق الإستفادة المادية وإتخاذه من الأسواق المحلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى عمليات الترويج على عملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.