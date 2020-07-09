نظام أردوغان يراوغ بشأن مواقع التواصل: لن نغلقها لكن سننظم استعمالها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجمهورية التركية، إبراهيم قالن، عدم وجود أي نية لدى السلطات التركية بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي، بعدما هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بغلق منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، لكن متحدث الرئاسة التركية شدد على ضرورة تنظيم استعمال المنصات وفقا لموقع "تركيا الآن".

كان الرئيس التركي، أردوغان، أكد أثناء مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في المحافظات التركية، حجب منصات التواصل الاجتماعي، عقب تعرض ابنته وزوجة وزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق، إسراء أردوغان، للإهانة من أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أنجبت مولودها الرابع، حمزة بيرات.

جدير بالذكر، أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تويتر في تركيا، قد أطلقوا هاشتاج "لا تلمس وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا"، ردًا على تهديدات أردوغان. وتصدر الهاشتاج قائمة الوسوم الأكثر تداولًا داخل تركيا، وشارك فيه عدد كبير من القادة السياسيين من الأحزاب المعارضة التركية. واعتبرت الصحف العالمية، قرار أردوغان بحجب منصات التواصل الاجتماعي نوعًا من الديكتاتورية.

من جهته، وحسب ما نشرت جريدة كارت التركية، فإن إبراهيم قالن صرّح بأن سلطات بلاده لا تفكر في إغلاق تطبيقات السوشيال ميديا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجوب تنظيمها مدللًا على ذلك بوجود إجماع على مطلب التنظيم، دون أن يشير إلى الجهات التي أجمعت على التنظيم ولا كيفية تنفيذ التنظيم المزعوم.

وزعم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قالن، في تصريح له اليوم الخميس، أن وزارتي العدل والنقل ومحاميي حزب العدالة والتنمية بدأوا العمل على إدخال قواعد جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

على صعيد متصل، كشفت جريدة يني تشاغ التركية، أن حزب العدالة والتنمية انتهى من وضع مسودة خاصة بتنظيم وسائل الإعلام الاجتماعية، في إطار السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي.

كما سخرت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار، من تهديدات أردوغان بشأن إغلاق منصات التواصل الاجتماعي، من بينها منصة "نتفليكس".

وقالت أكشنار خلال تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إذا أغلقت منصة نيتفليكس قبل انتهاء مسلسل Dark، سأكون مستاءة جدًا"، ليرد عليها الرئيس التركي قائلًا "هم يشاهدون الأفلام والمسلسلات ونحن مستمرون في كتابة التاريخ وخدمة المجتمع"، قبل أن تعقب ميرال أكشنار بتغريدة تحمل صورة للرئيس التركية وحرمه أمينة أردوغان أثناء احتفالهم بمسلسل "أرطغرل".