أحمد موسى: أردوغان يخدع العالم للتوغل في سرت ومصراته

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخدع الجميع بالمناورات التي يجريها على السواحل الليبية بهدف دخول سرت ومصراته، فرئيس تركيا لا يهتم بمجلس الأمن أو بالعالم أجمع بل لديه خطة يسعى لتنفيذها، وبدأ من اليوم في نقل العتاد العسكري والجنود، تحت عنوان المناورة، ولكنها خديعة من أجل دخول سرت ومصراته.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن تركيا قامت بنقل 20 ألف إرهابيًا إلى ليبيا على مدار الأيام الماضية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر لم ولن تسمح بتهديد أمنها القومي، والمجتمع الدولي لن ينجح في حل أي أزمة، "المجتمع الدولي عمره ما هيحل قضية، ماذا فعل مجلس الأمن والأمم المتحدة في قضية العرب فلسطين وجنوب لبنان".

وأشار إلى أنه يجب أن يتصدى الشعب الليبي بنفسه للأزمة، فالدفاع عن الأرض يحتاج إلى تضحيات، يجب أن يساند الجيش الليبي بمنتهى القوة، موجهًا حديثة للشعب الليبي، "لو جيش نص مليون لازم يبقى مليون و2 مليون خلال ساعات، هناك غزو علني قادم تجاه ليبيا يجب أن تساند بلدك بمنتهى القوة".

مجدي يوسف: البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على أنقرة

وأكد مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد في بلجيكا، خلال مداخلة بالبرنامج، أن البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على تركيا بسبب قمع أنقرة للصحفيين وعدم الالتزام بحقوق الإنسان، كما أن الاتحاد الأوروبي وصف العدوان التركي على ليبيا بالغزو، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي أقر أن تركيا تحتل المركز الأول عالميا في حبس الصحفيين.

وأشار يوسف، إلى أن فرنسا طالبت بفرض عقوبات على تركيا حال استمرارها في إجراءات حظر توريد السلاح في ليبيا، والشارع الأوروبي بأكمله يعلم أن تركيا ترغب في الاستيلاء على ثروات ليبيا وتحويلها إلى سوريا جديدة تصدر إرهاب إلى مصر وتونس والجزائر وأوروبا، ولكن لن يُسمح بأي حال لأردوغان بالاستيلاء على ثروات ليبيا وتهديد الأمن القومي للمتوسط.

وأوضح أن هناك 3 دول أوروبية من بينها ألمانيا وإيطاليا ما زالوا لا يرغبون في الضغط على أردوغان حول الأزمة الليبية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لا يستطيع فرض عقوبات على أردوغان بدون إجماع من كافة الدول.